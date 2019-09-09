СМИ: Шумахера ожидает трансплантация стволовых клеток Легендарный гонщик Михаэль Шумахер доставлен в парижский медицинский центр имени Жоржа Помпиду, сообщает Le Parisien.

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Немца привезли из Женевы на условиях полной анонимности. Шумахера встречал известный хирург-кардиолог, профессор Филипп Менаше, который первый в мире применил трансплантацию стволовых клеток для лечения сердечной недостаточности.

По данным источника, семикратного чемпиона мира ждет именно трансплантация стволовых клеток.

В конце 2013 года Шумахер серьезно травмировал голову на горнолыжном курорте. Долгое время он пролежал в коме. Сейчас о его состоянии здоровья широкой публике ничего доподлинно не известно.