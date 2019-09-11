Артем Маркелов: Потерять такую легенду, как Шумахера, мы не можем Вице-чемпион «Формулы-2» Артем Маркелов прокомментировал информацию о том, что легендарный немецкий гонщик Михаэль Шумахер пришел в сознание.

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«Эта новость для всех очень утешительная, потому что потерять такую легенду, как Шумахера, мы не можем. И так много пилотов уже ушло из жизни за последние пять лет. Поэтому я очень рад, что он вышел из комы и будет смотреть на карьеру своего сына, который сейчас выступает в «Формуле», и радоваться жизни», – приводит слова Маркелова сайт телеканала «360».

В конце 2013 года Шумахер серьезно травмировал голову на горнолыжном курорте. Он был доставлен в больницу и впал в кому.