Артем Маркелов: Потерять такую легенду, как Шумахера, мы не можем

«Эта новость для всех очень утешительная, потому что потерять такую легенду, как Шумахера, мы не можем. И так много пилотов уже ушло из жизни за последние пять лет. Поэтому я очень рад, что он вышел из комы и будет смотреть на карьеру своего сына, который сейчас выступает в «Формуле», и радоваться жизни», – приводит слова Маркелова сайт телеканала «360».
В конце 2013 года Шумахер серьезно травмировал голову на горнолыжном курорте. Он был доставлен в больницу и впал в кому.
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