Лесные пожары в Сингапуре могут спровоцировать отмену этапа Формулы-1

Организация этапа чемпионата «Формулы-1», который должен пройти с 20 по 22 сентября в Сингапуре, находится под угрозой срыва.
Согласно источнику, такое решение может быть принято в связи с погодными условиями. Отмечается, что смог, вызванный лесными пожарами, может сыграть в этом вопросе решающую роль, поскольку уровень загрязнения воздуха вышел на высокий уровень.
Окончательное решение организаторы примут после встречи с соответствующими учреждениями.
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