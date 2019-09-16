Лесные пожары в Сингапуре могут спровоцировать отмену этапа Формулы-1 Об этом сообщает AFP.

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Организация этапа чемпионата «Формулы-1», который должен пройти с 20 по 22 сентября в Сингапуре, находится под угрозой срыва.

Согласно источнику, такое решение может быть принято в связи с погодными условиями. Отмечается, что смог, вызванный лесными пожарами, может сыграть в этом вопросе решающую роль, поскольку уровень загрязнения воздуха вышел на высокий уровень.

Окончательное решение организаторы примут после встречи с соответствующими учреждениями.