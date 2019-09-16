Шумахера выписали из клиники в Париже Немцу провели запланированные процедуры.

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Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер завершил лечение в клинике Жоржа Помпиду, сообщает BFMTV.

50-летний немец, который продолжает восстановление после тяжелой травмы головы, прошел запланированные процедуры и в ночь со среды на четверг покинул Париж.

По информации журналиста Жана-Мишеля Декюжи, Шумахеру провели переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки. Они должны оказать благоприятное воздействие на организм, включая травмированный мозг».

Напомним, Шумахер получил травму при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле.