Шумахера выписали из клиники в Париже

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер завершил лечение в клинике Жоржа Помпиду, сообщает BFMTV.
50-летний немец, который продолжает восстановление после тяжелой травмы головы, прошел запланированные процедуры и в ночь со среды на четверг покинул Париж.
По информации журналиста Жана-Мишеля Декюжи, Шумахеру провели переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки. Они должны оказать благоприятное воздействие на организм, включая травмированный мозг».
Напомним, Шумахер получил травму при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле.
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