Маттиа Бинотто: Предстоящие гонки могут быть похожи на первую часть сезона «Феррари» выиграла два этапа после летней паузы.

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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о том, насколько трассы, на которых пройдут оставшиеся Гран-при сезона, подходят болидам команды.

«Мы знали, что Спа и Монца – это трассы, на которых мы можем составлять конкуренцию, – приводит Autosport слова Бинотто. – Это не данность, но они чувствительны к мощности, на них длинные прямые, а это важно для нас.

Для нас важно не упускать такие возможности, как это происходило в первой части сезона. Мы рады в связи с тем, что использовали сильные стороны нашей машины в этих гонках.

Что ждать от следующих этапов? Думаю, они могут быть похожи на первую часть сезона. Будут такие гонки, как в Германии, Канаде или Бахрейне, где мы по-прежнему можем составлять конкуренцию. А будут и такие, где слабые стороны нашего болида не позволят рассчитывать на победу. Но сложно предугадать, какие это будут гонки».

Напомним, пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл оба Гран-при после летней паузы.

15-й этап сезона Гран-при Сингапура пройдет 20-22 сентября на городской трассе в Марина-Бэй.