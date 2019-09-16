Йос Ферстаппен: В следующем году Макс точно будет в «Ред Булл», на 2021 год вопрос открыт

Отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йос высказался о будущем в команде свое сына.
«Самое важное для Макса – получить машину, с которой можно бороться за титул, – приводит Motorsport.com слова голландца. – В следующем году мы в любом случае будем в «Ред Булл». Но на 2021 год вопрос открыт.
Сейчас никаких переговоров еще нет. Мы сосредоточены на сезоне-2020, а там уж посмотрим».
Напомним, 21-летний голландец проводит четвертый сезон в «Ред Булл». После 14 этапов на его счету 185 очков, и он занимает третье место в общем зачете пилотов.
15-й этап сезона Гран-при Сингапура пройдет 20-22 сентября на городской трассе в Марина-Бэй.
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