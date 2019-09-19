Грожан и Магнуссен остаются в «Хаасе» на следующий сезон Следующий сезон станет пятым для американской команды в Формуле-1.

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«Хаас» объявил на официальном сайте о том, что не будет менять состав пилотов на следующий сезон.

Таким образом, за американскую команду продолжать выступать француз Ромен Грожан и датчанин Кевин Магнуссен.

Грожан проведет свой пятый сезон за «Хаас», тогда как Магнуссен присоединился к команде на год позже – в 2017 году.

После 14 этапов нынешнего чемпионата Магнуссен набрал 18 очков и занимает 16-е место в общем зачете пилотов, у Грожана – восемь очков и 17-е место. В Кубке конструкторов «Хаас» идет предпоследним, отставая на восемь очков от «Альфа Ромео».

Отметим, что лучшим для команды стал прошлый сезон, когда она завершила чемпионат на пятом месте в Кубке конструкторов.

Ранее сообщалось, что на место призового пилота «Хааса» претендует немец Нико Хюлькенберг, покидающий «Рено» по окончании сезона.