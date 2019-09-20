Хэмилтон выиграл вторую практику в Сингапуре, Квят – 11-й - Советский спорт
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20 сентября 2019 17:43Формула-1Коноплев Александр

Хэмилтон выиграл вторую практику в Сингапуре, Квят – 11-й

Главная гонка уик-энда назначена на воскресенье.

Британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» показал лучшее время во вторых свободных заездах на Гран-при Сингапура. Вторым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, победивший в первой практике. Тройку лучших замкнул Себастьян Феттель из «Феррари».

Россиянин Даниил Квят («Торо Россо») стал 11-м.

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