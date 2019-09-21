Леклер выиграл третью практику на Гран-при Сингапура

Лучший результат, показанный Леклером, составил 1 минуту 38,192 секунды. Второе время показал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+0,207 секунды), третьим стал партнер Леклера Себастьян Феттель (+0,619).
Добавим, что российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят не показал времени из-за технических проблем.
Формула-1
Гран-при Сингапура
Третья тренировка
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.38,192
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,207
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,619
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,693
5. Александер Албон («Ред Булл») — +1,066
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,174
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,315
8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,517
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,926
10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,961
11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,017
12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,147
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,761
14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,793
15. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,964
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,977
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +3,302
18. Ромен Грожан («Хаас») — +3,350
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,762
20. Даниил Квят («Торо Россо») — без времени.