Леклер выиграл третью практику на Гран-при Сингапура Монегасский пилот «Феррари» Шарль Леклер стал лучшим в третьей свободной практике Гран-при Сингапура.

Загрузка... Лучший результат, показанный Леклером, составил 1 минуту 38,192 секунды. Второе время показал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+0,207 секунды), третьим стал партнер Леклера Себастьян Феттель (+0,619). Добавим, что российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят не показал времени из-за технических проблем. Формула-1

Гран-при Сингапура

Третья тренировка 1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.38,192

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,207

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,619

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,693

5. Александер Албон («Ред Булл») — +1,066

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,174

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,315

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,517

9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,926

10. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,961

11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,017

12. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,147

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,761

14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,793

15. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,964

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,977

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +3,302

18. Ромен Грожан («Хаас») — +3,350

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,762

20. Даниил Квят («Торо Россо») — без времени.