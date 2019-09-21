Леклер – лучший в квалификации Гран-при Сингапура. Квят – 16-й Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат в квалификации Гран-при Сингапура.

Для 21-летнего уроженца Монако этот поул стал третьим подряд.

Вместе с ним из первого ряда будет стартовать британец Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» занял 16-е место.