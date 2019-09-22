Феттель – победитель Гран-при в Сингапуре, Квят – 15-й Немецкий пилот добился результата впервые с августа 2018 года.

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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал победителем Гра-при Формулы-1 в Сингапуре.

Второе место занял его партнер по команде – Шарль Леклер, а замкнул тройку лучших Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл».

Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 15-ю строчку, а его напарник Пьер Гасли расположился на 8-й позиции.

Следующий этап чемпионата пройдет 27-29 сентября в Сочи.