Жан Тодт: Новые команды в Формуле-1? Пока не видим кандидатов уровня «Хааса»

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт высказался о возможном появлении в Формуле-1 новых команд.
«Пока мы не видим кандидатов уровня «Хааса», например, которая была (последней) новой командой, – приводит Motorsport.com слова француза. – Кроме того, есть возможности, как у «Рейсинг Пойнт», когда было принято решение купить существующий коллектив.
Мы довольны тем, что есть десять команд. Время покажет, изменится ли это число в будущем. Оптимальное количество – от 10 до 12».
Напомним, «Хаас» проводит четвертый сезон в Формуле-1. С 27 по 29 сентября на автодроме в Сочи пройдет 16-й этап сезона – Гран-при России.
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