Франц Тост: Квят возмужал и стал опытнее Российский пилот занимает десятое место в общем зачете.

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Руководитель «Торо Россо» Франц Тост оценил выступление пилота команды Даниила Квята в нынешнем сезоне.

«Он финишировал на подиуме в гонке Гран-при Германии, я уверен, что он способен повторить этот успех, – приводит ТАСС слова Тоста. – Квят очень силен, он возмужал и стал опытнее».

Отметим, что после 15 гонок сезона Квят набрал 33 очка и занимает десятое место в общем зачете пилотов.

25-летний российский пилот вернулся в итальянскую команду спустя год, который провел в качестве пилота по развитию «Феррари».

27-29 сентября пройдет 16-й этап чемпионата – Гран-при России на «Автодроме Сочи».