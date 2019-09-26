Франц Тост: Квят возмужал и стал опытнее

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост оценил выступление пилота команды Даниила Квята в нынешнем сезоне.
«Он финишировал на подиуме в гонке Гран-при Германии, я уверен, что он способен повторить этот успех, – приводит ТАСС слова Тоста. – Квят очень силен, он возмужал и стал опытнее».
Отметим, что после 15 гонок сезона Квят набрал 33 очка и занимает десятое место в общем зачете пилотов.
25-летний российский пилот вернулся в итальянскую команду спустя год, который провел в качестве пилота по развитию «Феррари».
27-29 сентября пройдет 16-й этап чемпионата – Гран-при России на «Автодроме Сочи».
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