Квят начнет гонку Гран-при России с конца стартовой решетки

«Торо Россо» заменит силовую установку на болиде пилота Даниила Квята перед 16-м этапом чемпионата мира Гран-при России. Об этом сообщил руководитель итальянской команды Франц Тост.
«Мы ожидаем высоких результатов от гонки в Сочи, – приводит ТАСС слова Тоста. – Однако Квяту придется стартовать с конца стартовой решетки, потому что мы поменяем на его болиде силовую установку».
Напомним, пилоты имеют право на использование трех двигателей по ходу сезона. Каждая следующая замена влечет за собой штраф в 20 мест, что означает для пилота штраф из хвоста решетки независимо от результата квалификации.
После 15 гонок сезона Квят набрал 33 очка и занимает десятое место в общем зачете пилотов.
Гран-при России пройдет 27-29 сентября на «Автодроме Сочи».
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