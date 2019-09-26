Ферстаппен, Албон и Гасли будут оштрафованы на пять мест на стартовой решетке Гран-при России На их болидах сменят блок двигателя внутреннего сгорания.

Пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Александр Албон, а также Пьер Гасли из «Торо Россо» будут оштрафованы на пять мест на стартовой решетке Гран-при России в Сочи, сообщает Motorsport.com.

На двух болидах австрийской команды, а также на машине француза будет заменен один компонент мотора – блок двигателя внутреннего сгорания.

Напомним, ранее стало известно, что «Торо Россо» также полностью заменит мотор на машине Даниила Квята, из-за чего он будет стартовать с конца решетки.

Отметим, что для Ферстаппена и Албона новый мотор станет пятым в нынешнем сезоне, для Квята – шестым, для Гасли – седьмым.

16-й этап сезона – Гран-при России – пройдет 27-29 сентября на «Автодроме Сочи».