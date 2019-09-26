Александр Албон: В России сравнивают меня и Квята, но сам я так не делаю Таиландец начинал сезон в «Торо Россо», а в августе перешел в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Александр Албон высказался о сравнениях со своим бывшим партнером по «Торо Россо» Даниилом Квятом.

«В России сравнивают меня и Даниила, и я это понимаю, – приводит «Р-Спорт» слова 23-летнего таиландца. – Но сам я себя с Квятом не сравниваю. Думаю, что никто из пилотов не сравнивает себя с конкурентом. У нас рабочие отношения со всеми».

Напомним, Албон начинал нынешний сезон в «Торо Россо», но во время летней паузы в чемпионате перешел в «Ред Булл» на место француза Пьера Гасли, который в свою очередь вернулся в итальянскую команду.

После 15 гонок сезона Албон набрал 42 очка и занимает восьмое место в общем зачете пилотов.

16-й этап сезона – Гран-при России – пройдет 27-29 сентября на «Автодроме Сочи».