«Я забыл, где припарковал свой танк». Как Квят учил Гасли говорить по-русски (видео)

Виктор Панченко: «Спартак» в Челнах могут неприятно удивитьСамый известный игрок в истории «КАМАЗа», один из главных бомбардиров российского чемпионата середины 90-х поделился ожиданиями от кубкового матча клуба из Набережных Челнов против «Спартака».25.09.2019 12:00ФутболАвгустин Александр
«КАМАЗ» пронесся мимо… «Спартак» с Кононовым продолжают борьбу за КубокКрасно-белые в тяжелом кубковом поединке в Набережных Челнах добыли победу благодаря дублю Эсекиэля Понсе и пока сняли с повестки дня вопрос об отставке их главного тренера.25.09.2019 20:30ФутболМощенко Захар
Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первыйСегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года.18.09.2019 13:37ММАТигай Лев
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибкиБоксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту».22.09.2019 13:30БоксУсачев Владислав
Была зеленая – стала черная. Туктамышева показала новую короткую программуЭкс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками.26.09.2019 12:45Фигурное катаниеТигай Лев
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.27.03.2019 19:47БиатлонТигай Лев
Пойнт круче Кучерова? «Тампа» ударно завершила комплектацию составаГлавный фаворит, по мнению букмекеров, наступающего чемпионата «Тампа» ударно завершила комплектацию состава. 24.09.2019 19:30ХоккейСлавин Виталий
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.04.04.2019 14:30БиатлонОхотников Степан
Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызовБразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве.14.09.2019 09:00ММАУсачев Владислав
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиацияНа летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30БиатлонВолохов Юрий