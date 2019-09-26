«Я забыл, где припарковал свой танк». Как Квят учил Гасли говорить по-русски (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 сентября 2019 19:39Формула-1

«Я забыл, где припарковал свой танк». Как Квят учил Гасли говорить по-русски (видео)

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят в преддверии Гран-при России провел урок русского языка для партнера по команде француза Пьера Гасли.

Отметим, что помимо базовых фраз на русском языке Квят добавил несколько шуточных выражений: «Тише, ты разбудишь моего медведя», «Я забыл, где припарковал свой танк», «Подлейте водку в мой «Ред Булл».

Ранее Квят заявил, что будет доволен, если финиширует в гонке Гран-при России в топ-10.

После 15 гонок сезона Квят набрал 33 очка и занимает десятое место в общем зачете пилотов.

Гран-при России пройдет 27-29 сентября на «Автодроме Сочи».

Виктор Панченко: «Спартак» в Челнах могут неприятно удивить Самый известный игрок в истории «КАМАЗа», один из главных бомбардиров российского чемпионата середины 90-х поделился ожиданиями от кубкового матча клуба из Набережных Челнов против «Спартака». 25.09.2019 12:00 Футбол Августин Александр
Еще по теме:
«Строительство новой команды требует терпения». «Рубин» попросил поддержки у болельщиков Федор Чалов: Хотелось бы попробовать свои силы когда-нибудь в другом чемпионате УЕФА: Инцидент с болельщиками должен разбирать Российский футбольный союз
«КАМАЗ» пронесся мимо… «Спартак» с Кононовым продолжают борьбу за Кубок Красно-белые в тяжелом кубковом поединке в Набережных Челнах добыли победу благодаря дублю Эсекиэля Понсе и пока сняли с повестки дня вопрос об отставке их главного тренера. 25.09.2019 20:30 Футбол Мощенко Захар
Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Сергей Ковалев – Усику: Желаю тебе, брат, удачного дебюта в супертяжелом весе Ковалев сделал фото с Альваресом перед боем в США Дмитрий Кудряшов – о поединке с Альваресом: Многое зависит от того, в какой форме подойдет Ковалев
Была зеленая – стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками. 26.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Пойнт круче Кучерова? «Тампа» ударно завершила комплектацию состава Главный фаворит, по мнению букмекеров, наступающего чемпионата «Тампа» ударно завершила комплектацию состава. 24.09.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
19:39 Формула-1 «Я забыл, где припарковал свой танк». Как Квят учил Гасли говорить по-русски (видео)
19:36 Футбол «Строительство новой команды требует терпения». «Рубин» попросил поддержки у болельщиков
19:26 Футбол Месси может пропустить до месяца
19:21 Футбол Федор Чалов: Хотелось бы попробовать свои силы когда-нибудь в другом чемпионате
19:07 Футбол «Локомотив» продал все билеты на матч с «Атлетико»
18:51 Футбол УЕФА: Инцидент с болельщиками должен разбирать Российский футбольный союз
18:47 Футбол РФС: Никаких нареканий со стороны «Спартака» после матча с «КАМАЗом» не получали
18:46 Хоккей Александр Гулявцев: Счет 1:2, наверное, скоро мне будет сниться
18:36 Футбол Юрий Семин: Интрига в чемпионате держаться будет до последних туров
18:22 Футбол «КАМАЗ» прокомментировал инцидент с запертыми фанатами «Спартака»
18:20 Футбол 1100 болельщиков поддержат Шотландию в матче с Россией
18:08 Футбол Александр Медведев: Когда необходимо, Кокорин занимается с «Зенитом-2»
18:07 Футбол «Он вернулся». Радимов опубликовал совместную фотографию с Кокориным
17:47 Футбол Дмитрий Сенников: От матча «Локомотив» – «Зенит» жду игру уровня Лиги чемпионов
17:36 Футбол Жеребьевка 1/8 финала Кубка России пройдет 27 сентября
17:30 Хоккей СДК КХЛ отменил наказание нападающего «Металлурга» Паршина
17:07 Футбол «Спартак» был уведомлен о порядке размещения болельщиков в матче против «КАМАЗа»
16:41 БК «Леон» подарит бонус в 3999 рублей
16:37 Формула-1 Даниил Квят: Финиш в очковой зоне будет отличным результатом на Гран-при России
16:31 Футбол «Реал» хочет подписать Эриксена и Почеттино
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика