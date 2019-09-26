«Я забыл, где припарковал свой танк». Как Квят учил Гасли говорить по-русски (видео) Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят в преддверии Гран-при России провел урок русского языка для партнера по команде француза Пьера Гасли.

Отметим, что помимо базовых фраз на русском языке Квят добавил несколько шуточных выражений: «Тише, ты разбудишь моего медведя», «Я забыл, где припарковал свой танк», «Подлейте водку в мой «Ред Булл».

Ранее Квят заявил, что будет доволен, если финиширует в гонке Гран-при России в топ-10.

После 15 гонок сезона Квят набрал 33 очка и занимает десятое место в общем зачете пилотов.

Гран-при России пройдет 27-29 сентября на «Автодроме Сочи».