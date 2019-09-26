В Кремле не рассматривают переезд Гран-при России в Петербург Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг перенос этапа «Формулы-1» из Сочи в Санкт-Петербург.

Загрузка... – Этот вопрос не стоит на повестке, – приводит слова Пескова РИА «Новости». Отметим, что под Петербургом строится «тилькедром» – так называют трассы, спроектированные главным архитектором «Формулы-1» Германом Тильке.