Александер Албон: Сочи - чудесное место, и погода здесь замечательная Тайский пилот команды «Формулы-1» Red Bull Александер Албон поделился воспоминаниями от своего первого визита на трассу в Сочи в качестве пилота «Формулы-2».

- Это было в 2018-м. Отличный вышел год, удачная гонка. Я получил удовольствие от Сочи, и мне понравилась трасса.

В целом, это достаточно техничная трасса, со множеством интересных поворотов, но именно это и делает ее сложной - легко допустить ошибку. И тем не менее Сочи - чудесное место, и погода здесь замечательная, - цитирует Албона RT.

Ранее стало известно, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят Квят досрочно завершил первую свободную практику на Гран-при России из-за технической неисправности болида.