Александр Албон: Меня впечатлил автодром, располагающийся в Олимпийском парке

Тайский пилот «Ред Булла» Александр Албон поделился эмоциями от приезда в Сочи в 2018 году.
«Я бы не сказал, что у меня были какие-то конкретные ожидания. Каждый раз, когда ты впервые пересекаешь границу того или иного государства, редко знаешь, с чем столкнешься. Могу сказать, что меня, без сомнения, впечатлил автодром, располагающийся в Олимпийском парке. Что касается профессиональных навыков, то я определенно еду в Сочи лучше, чем предполагал изначально», – цитирует Албона RT.
Ранее стало известно, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят Квят досрочно завершил первую свободную практику на Гран-при России из-за технической неисправности болида.
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