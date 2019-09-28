Маттиа Бинотто: Было важно удостовериться, что обновления хорошо работают в Сочи

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о выступлениях команды в пятничных свободных заездах 16-го этапа чемпионата мира – Гран-при России в Сочи.
«Мы составляли конкуренцию, и это было важно для нас, – приводит Motorsport.com слова Бинотто. – Мы провели фантастическую квалификацию в Сингапуре с новым аэродинамическим пакетом. Было важно удостовериться, что обновления хорошо работают здесь, на другом типе трассы и с другими настройками. Мы были быстры и конкурентоспособны на длинных отрезках, чем я доволен.
Могу сказать, что теперь мы сосредоточимся на заводе над работой над машиной следующего года. Если и будут обновления в этом сезоне, они не станут такими значительными, как в Сингапуре».
Напомним, в пятницу пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл первую практику и стал вторым после голландца Макса Ферстаппена во второй.
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