Чейз Кэри – о Гран-при России: Наша цель – развивать сотрудничество намного дальше 2025 года Контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года.

Руководитель Формулы-1 Чейз Кэри рассказал о перспективах российского этапа чемпионата мира.

«Конечно, это уникальный этап, – приводит ТАСС слова американца. – Я получаю удовольствие, приезжая сюда. Это красивое место. С одной стороны ты сидишь и видишь Черное море, с другой – горы.

В чемпионате принимает участие российский пилот, я планирую продолжать развивать этот вид спорта здесь, в России. Наша задача – построить долгосрочное партнерство, и у нас есть соглашение на несколько лет вперед. Наша цель – развить сотрудничество намного дальше этой даты».

Напомним, Гран-при России на «Автодроме Сочи» проводится с 2014 года. Во всех пяти предыдущих гонках в Сочи побеждали пилоты «Мерседеса»: трижды Льюис Хэмилтон, по одному разу Нико Росберг и Валттери Боттас.

В субботу в Сочи пройдут третьи свободные заезды (начало – 12:00) и квалификация (начало – 15:00), в воскресенье – гонка (начало – 14:00).

Добавим, что контракт российского этапа с Формулой-1 рассчитан до 2025 года.