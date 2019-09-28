Леклер выиграл квалификацию Гран-При России, Квят пропустил гонку

Победителем квалификации Гран-при России Формулы-1 стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
На второй позиции расположился гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим стал Себастьян Феттель, который также выступает за «Феррари».
Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят пропустил квалификацию из-за смены силовой установки на своем болиде.
Добавим, что Гран-при России состоится в воскресенье, 29 сентября.
Формула-1. Гран-при России
Квалификация
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.31,628
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +0,402
3. Себастьян Феттель («Феррари») – +0,425
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +0,682
5. Валттери Боттас («Мерседес») – +1,004
6. Карлос Сайнс («Макларен») – +1,594
7. Нико Хюлькенберг («Рено») – +1,661
8. Ландо Норрис («Макларен») – +1,673
9. Ромен Грожан («Хаас») – +1,889
10. Даниэль Риккардо («Рено») – +2,033
11. Пьер Гасли («Торо Россо») – +2,322
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +2,330
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +2,409
14. Кевин Магнуссен («Хаас») – +2,454
15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – +2,605
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +3,212
17. Джордж Расселл («Уильямс») – +3,728
18. Роберт Кубица («Уильямс») – +4,846
19. Александер Албон («Ред Булл») – +7,569
20. Даниил Квят («Торо Россо»).