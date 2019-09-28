Леклер выиграл квалификацию Гран-При России, Квят пропустил гонку - Советский спорт
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28 сентября 2019 16:49Формула-1Гичунцев Артур

Леклер выиграл квалификацию Гран-При России, Квят пропустил гонку

Таким образом, француз выиграл четвертый поул подряд.

Победителем квалификации Гран-при России Формулы-1 стал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

На второй позиции расположился гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Третьим стал Себастьян Феттель, который также выступает за «Феррари».

Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят пропустил квалификацию из-за смены силовой установки на своем болиде.

Добавим, что Гран-при России состоится в воскресенье, 29 сентября.

Формула-1. Гран-при России

Квалификация

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.31,628

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +0,402

3. Себастьян Феттель («Феррари») – +0,425

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +0,682

5. Валттери Боттас («Мерседес») – +1,004

6. Карлос Сайнс («Макларен») – +1,594

7. Нико Хюлькенберг («Рено») – +1,661

8. Ландо Норрис («Макларен») – +1,673

9. Ромен Грожан («Хаас») – +1,889

10. Даниэль Риккардо («Рено») – +2,033

11. Пьер Гасли («Торо Россо») – +2,322

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +2,330

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +2,409

14. Кевин Магнуссен («Хаас») – +2,454

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – +2,605

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +3,212

17. Джордж Расселл («Уильямс») – +3,728

18. Роберт Кубица («Уильямс») – +4,846

19. Александер Албон («Ред Булл») – +7,569

20. Даниил Квят («Торо Россо»).

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