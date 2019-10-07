Хельмут Марко: Нет проблем, что пилоты «Ред Булл» высказывают свое мнение

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал заявление пилота команды Макса Ферстаппена, который сказал, что ждал обновлений болида во второй части сезона, но его ожидания не оправдались.
«Макс в чем-то прав, – приводит Auto Bild слова Марко. – Ему дважды пришлось закончить гонку в первом повороте, но такое случается. Мы в «Ред Булл» хотим, чтобы у пилотов было собственное мнение. И нет проблем в том, что они его высказывают».
Напомним, после возобновления чемпионата 22-летний голландец лишь один раз поднялся на подиум и пропустил на третье место в общем зачете чемпионата Шарля Леклера из «Феррари».
17-й этап сезона – Гран-при Японии – пройдет 11-13 октября на трассе в Сузуке.
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