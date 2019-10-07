Хельмут Марко: Нет проблем, что пилоты «Ред Булл» высказывают свое мнение Советник австрийской команды ответил на критику Ферстаппена.

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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал заявление пилота команды Макса Ферстаппена, который сказал, что ждал обновлений болида во второй части сезона, но его ожидания не оправдались.

«Макс в чем-то прав, – приводит Auto Bild слова Марко. – Ему дважды пришлось закончить гонку в первом повороте, но такое случается. Мы в «Ред Булл» хотим, чтобы у пилотов было собственное мнение. И нет проблем в том, что они его высказывают».

Напомним, после возобновления чемпионата 22-летний голландец лишь один раз поднялся на подиум и пропустил на третье место в общем зачете чемпионата Шарля Леклера из «Феррари».

17-й этап сезона – Гран-при Японии – пройдет 11-13 октября на трассе в Сузуке.