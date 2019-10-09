Хельмут Марко: В 2020 году у «Ред Булл» могут быть такие же моторы, как у «Мерседеса» с «Феррари» «Хонда» может догнать лидеров чемпионата по мощности двигателей.

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о том, что в следующем сезоне моторы «Хонда» сравняются по мощности с моторами «Мерседес» и «Феррари».

«Что касается шасси, мы будем лучше подготовлены, чем в этом году, – приводит Motorsport.com слова Марко. – Прогресс «Хонды» заставляет нас верить, что в следующем году в нашем распоряжении будет то же количество лошадиных сил, что и у «Мерседеса» с «Феррари».

Напомним, «Ред Булл» использует моторы «Хонда» с этого сезона. После 16 этапов австрийская команда занимает третье место в Кубке конструкторов, отставая от «Мерседеса» на 260 очков, а от «Феррари» – на 98.

17-й этап чемпионата мира – Гран-при Японии – пройдет на трассе в Сузуке с 11 по 13 октября.