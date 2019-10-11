Квалификация Гран-при Японии перенесена на воскресенье из-за тайфуна В субботу в Японии ждут прихода тайфуна «Хагибис».

Федерация автоспорта Японии приняла решение о переносе квалификации 17-го этапа чемпионата мира Гран-при Японии на воскресенье, сообщает пресс-служба Формулы-1. Это решение поддержали FIA (Международная федерация автоспорта) и дирекция Формулы-1.

Напомним, в субботу в Японии ожидается приход тайфуна «Хагибис»: прогнозируется выпадение более 400 мм осадков и ветер с порывами около 50 метров в секунду.

Вечером в пятницу после двух свободных заездов в паддоке будут приняты все меры предосторожности, чтобы трасса и оборудование на ней не пострадали.

Таким образом, субботние свободные заезды отменены, квалификация пройдет в воскресенье в 4:00 (мск), а начало гонки запланировано на 8:10 (мск).