Маттиа Бинотто: Уверен, в воскресенье на Гран-при Японии будет хороший спектакль Из-за урагана «Хагибис» квалификацию Гран-при Японии перенесли на воскресенье.

Загрузка...

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал решение организаторов Гран-при Японии отменить субботние заезды и квалификацию перенести на воскресенье.

В субботу в Японии ждут тайфуна «Хагибис»: прогнозируется выпадение более 400 мм осадков и ветер с порывами около 50 метров в секунду.

«Жаль болельщиков, но решение полностью оправдано – безопасность превыше всего, – приводит RaceFans слова Бинотто. – Теперь программа станет более насыщенной. Третьей тренировки точно не будет, а квалификация пройдет в воскресенье.

Пришлось использовать больше шин, чтобы подготовить машины к квалификации без еще одних заездов. Ситуация стала более сложной, но в то же время это отличный вызов. Уверен, в воскресенье зрители увидят хороший спектакль».

Напомним, на данный момент планируется, что квалификация пройдет в воскресенье (начало – в 4:00 (мск)), а старт гонки намечен на 8:10 (мск).