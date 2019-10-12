Маттиа Бинотто: Не могу быть уверен, что между Феттелем и Леклером не будет новых конфликтов Немец отказался возвращать монегаску позицию на Гран-при России.

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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался об отношениях между пилотами команды Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем.

«В Сочи ничего особенно плохого не произошло, – приводит Motorsport.com слова Бинотто. – Но нам было, над чем поработать, в чем разобраться и извлечь уроки на будущее. Я не могу быть полностью уверен, что в дальнейшем не будет никаких инцидентов».

Нас не удивило, что они настроены так серьезно. Мы провели открытые, честные и конструктивные разговоры с обоими».

Напомним, на старте гонки 16-го этапа чемпионата мира Гран-при России Леклер пропустил вперед Феттеля, который воспользовался слипстримом от напарника. После этого немец отказался возвращать позицию напарнику.

В воскресенье на трассе в Сузуке пройдет гонка 17-го этапа сезона – Гран-при Японии.