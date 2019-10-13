«Формула-1» пересмотрела результаты гонки Гран-при Японии Результаты этапа «Формулы-1» в Японии были по ошибке подведены по итогам 52 кругов, хотя предполагалось, что гонка продлится 53 круга.

Новости СМИ2 В результате пересмотра итогов пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, попавший в аварию, стал девятым, его партнер по команде Лэнс Стролл опустился с десятого на 11-е место, а гонщик «Рено» Нико Хюлкенберг переместился на десятую строчку, сообщает Motorsport.com Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят опустился 11-го на 12-е место.