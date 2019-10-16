Формула-1 договорилась о проведении Гран-при Майами - Советский спорт
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16 октября 2019 11:26Формула-1Липкин Антон

Формула-1 договорилась о проведении Гран-при Майами

Первая гонка пройдет в мае 2021 года.

Руководство Формулы-1 достигло принципиальной договоренности с властями Майами о проведении в городе этапа чемпионата мира, начиная с 2021 года, сообщает GPToday.net.

Первая гонка запланирована на май 2021 года на трассе вокруг Hard Rock Stadium, домашнем стадионе клуба по американскому футболу «Майами Долфинс».

«Мы рады объявить о том, что Формула-1 и Hard Rock Stadium достигли принципиальной договоренности о проведении первого в истории Гран-при Майами на Hard Rock Stadium», – говорится в заявлении исполнительного директора «Долфинс» Тома Гарфинкела.

Отметим, что в последнее время в Майами прошли акции протеста против проведения в городе этапа Формулы-1.

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