Формула-1 договорилась о проведении Гран-при Майами Первая гонка пройдет в мае 2021 года.

Руководство Формулы-1 достигло принципиальной договоренности с властями Майами о проведении в городе этапа чемпионата мира, начиная с 2021 года, сообщает GPToday.net.

Первая гонка запланирована на май 2021 года на трассе вокруг Hard Rock Stadium, домашнем стадионе клуба по американскому футболу «Майами Долфинс».

«Мы рады объявить о том, что Формула-1 и Hard Rock Stadium достигли принципиальной договоренности о проведении первого в истории Гран-при Майами на Hard Rock Stadium», – говорится в заявлении исполнительного директора «Долфинс» Тома Гарфинкела.

Отметим, что в последнее время в Майами прошли акции протеста против проведения в городе этапа Формулы-1.