Даниил Квят – о темпе на Гран-при Мексики: Пока все работает хорошо

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных свободных заездов на 18-м этапе чемпионата мира Гран-при Мексики.
В первой практике 25-летний российский пилот показал девятый результат, во второй – стал шестым.
«Я проехал продуктивные круги, сделал все, что мы намечали, и пока все работает хорошо, – приводит Motorsport.com слова Квята. – Надо просто удостовериться, что мы не упустим возможностей в ближайшие пару дней.
У нас хорошая база. Но, само собой, нам все еще надо хорошо поработать, чтобы выжать еще больше в решающих сессиях».
В субботу третьи свободные заезды начнутся в 18:00, квалификация – в 21:00 (мск).
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