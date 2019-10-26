Даниил Квят – о темпе на Гран-при Мексики: Пока все работает хорошо Квят стал девятым и шестым в пятничных свободных заездах.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных свободных заездов на 18-м этапе чемпионата мира Гран-при Мексики.

В первой практике 25-летний российский пилот показал девятый результат, во второй – стал шестым.

«Я проехал продуктивные круги, сделал все, что мы намечали, и пока все работает хорошо, – приводит Motorsport.com слова Квята. – Надо просто удостовериться, что мы не упустим возможностей в ближайшие пару дней.

У нас хорошая база. Но, само собой, нам все еще надо хорошо поработать, чтобы выжать еще больше в решающих сессиях».

В субботу третьи свободные заезды начнутся в 18:00, квалификация – в 21:00 (мск).