Даниил Квят – о темпе на Гран-при Мексики: Пока все работает хорошо - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 октября 2019 08:40Формула-1Липкин Антон

Даниил Квят – о темпе на Гран-при Мексики: Пока все работает хорошо

Квят стал девятым и шестым в пятничных свободных заездах.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных свободных заездов на 18-м этапе чемпионата мира Гран-при Мексики.

В первой практике 25-летний российский пилот показал девятый результат, во второй – стал шестым.

«Я проехал продуктивные круги, сделал все, что мы намечали, и пока все работает хорошо, – приводит Motorsport.com слова Квята. – Надо просто удостовериться, что мы не упустим возможностей в ближайшие пару дней.

У нас хорошая база. Но, само собой, нам все еще надо хорошо поработать, чтобы выжать еще больше в решающих сессиях».

В субботу третьи свободные заезды начнутся в 18:00, квалификация – в 21:00 (мск).

Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Рабочая группа по восстановлению СБР соберется в декабре Васильева лишена очков в Кубке мира
Бобровский остановил «Питтсбург», Овечкин забил «Калгари» «Советский спорт» рассказывает о матчах дня в НХЛ. 23.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван
«Адвокаты Новосельцева, видимо, готовят нам какой-то сюрприз» Адвокат Катерины Кейру Эльмира Мусаева рассказала «Советскому спорту», что сейчас происходит в судебном процессе экс-баскетболистки сборной России и ее супруга Ивана Новосельцева. 24.10.2019 12:30 Футбол Волохов Юрий
Трусова идет на новый рекорд, Медведева – на Теннелл. Анонс турниров уик-энда Сегодня в Канаде начинается второй этап Гран-при. В женском одиночном катании Россию будут представлять Александра Трусова и Евгения Медведева. 25.10.2019 09:50 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Серафима Саханович: На тренировках каскад не срывала, очень жаль Андрей Лазукин: Было много неточностей, но в целом я доволен Дмитрий Козловский: Довольны прокатом, но стараемся сохранять концентрацию на завтра
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Аньелли мыслит глобально. Для дальнейшего развития «Юве» ему требуются 300 млн Президент «Старой синьоры» на совете директоров поставил задачу сделать клуб одним из финансовых лидеров европейского футбола. 24.10.2019 15:00 Футбол Зибрак Артем
Возьмет ли Семин реванш у Тедеско и другие интриги 14-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 25.10.2019 12:01 Футбол Безъязычный Алексей
«Вашингтон» и Ови – по-прежнему наше все В конце прошлого сезона я отправился в Вашингтон с одной целью: своими глазами увидеть, как Александр Овечкин выбьет очередной полтинник. 24.10.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Касаткина уже не чемпионка. И потеряет 30 строчек в рейтинге Дарья Касаткина не защитила титул на «Кубке Кремля», проиграв уже в первом раунде – украинке Даяне Ястремской. В рейтинге WTA экс-первая ракетка России может покинуть топ-70. 15.10.2019 21:30 Теннис Мысин Николай
Новости
08:40 Формула-1 Даниил Квят – о темпе на Гран-при Мексики: Пока все работает хорошо
08:31 Фигурное катание Серафима Саханович: На тренировках каскад не срывала, очень жаль
08:15 Баскетбол Димитрис Итудис: ЦСКА был лучше и действовал собранно от начала до конца
08:08 Хоккей «Вашингтон» победил «Ванкувер», отыгравшись со счета 1:5, у Кузнецова дубль
07:58 Хоккей Два очка Михеева помогли «Торонто» победить «Сан-Хосе»
07:50 Фигурное катание Андрей Лазукин: Было много неточностей, но в целом я доволен
07:05 Фигурное катание Дмитрий Козловский: Довольны прокатом, но стараемся сохранять концентрацию на завтра
06:59 Фигурное катание Александра Трусова: Обидно, что в короткую программу нельзя вставлять четверные
06:51 Фигурное катание Брайан Орсер: Медведева расстроены – мы не ожидали такого
06:40 Фигурное катание Ханю выиграл короткую программу на Skate Canada, Лазукин – шестой
06:31 Фигурное катание Бойкова и Козловский занимают первое место после короткой программы на Skate Canada
06:23 Фигурное катание Трусова идет третьей после короткой программы Skate Canada, Медведева – шестая
23:51 Футбол «Лестер» на выезде забил девять мячей в ворота «Саутгемптона»
23:38 Футбол Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть на выезде «Нант»
23:27 Футбол «Вроде взрослый, а детство в одном месте играет». Ещенко прокатился на карусели (видео)
23:16 Футбол Дмитрий Комбаров: Всегда был рядом, поддерживал Глушакова, хоть и не вмешивался в конфликты
23:07 Баскетбол ЦСКА переиграл «Альбу», одержав четвертую победу подряд в Евролиге
23:00 Футбол Эдуардо Докампо: Во втором тайме «Урал» играл лучше, и нам не удалось переиграть его
22:50 Хоккей Илья Воробьев: Готовились к тому, что «Автомобилист» побежит
22:44 Хоккей Андрей Мартемьянов: Будем искать игру, рук никто не опускает
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика