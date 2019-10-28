Льюис Хэмилтон: Давно хотел выиграть в Мексике - Советский спорт
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28 октября 2019 08:08Формула-1Липкин Антон

Льюис Хэмилтон: Давно хотел выиграть в Мексике

Британец одержал десятую победу в сезоне.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на 18-м этапе чемпионата мира Гран-при Мексики на Автодроме братьев Родригес в Мехико.

«Это невероятный результат, – приводит Sky Sports слова 34-летнего британца. – Ребята в очередной раз потрясающе отработали. Мы приехали сюда не в роли фаворитов, понимая, что нас ждет сложная гонка. И все-таки мы справились.

Моя машина была прилично повреждена, так что в гонке пришлось непросто. Я напряженно работал, хотя казалось, что второй отрезок (после пит-стопа) был слишком длинным. Мне очень приятно.

Я не против подождать оформления чемпионского титула. Мне нравится гоняться, и я рассматриваю каждый этап отдельно. Давно хотел выиграть эту гонку, поэтому невероятно польщен этой возможностью».

Напомним, Хэмилтон одержал десятую победу в сезоне и теперь за три этапа до конца чемпионата опережает в общем зачете своего партнера по команде Валттери Боттаса на 74 очка.

Таким образом, для оформления шестого для себя чемпионского титула на следующем этапе – Гран-при США в Остине (1-3) ноября – Хэмилтону достаточно просто финишировать в очковой зоне.

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