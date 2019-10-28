Себастьян Феттель: Мы могли бы быть более точными со стратегией

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель подвел итоги гонки 18-го этапа чемпионата мира Гран-при Мексики на Автодроме братьев Родригес в Мехико.
32-летний немец занял второе место, финишировав после британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
«Жесткие шины на удивление работали очень хорошо, – приводит Sky Sports слова Феттеля. – Гонка получилась очень напряженной, так что не было возможности сделать передышку.
На заключительном отрезке Валттери (Боттас) был позади и оказывал давление, так что я не мог сосредоточиться на Льюисе (Хэмилтоне). Я доволен: это была хорошая гонка, но в некоторых моментах мы, возможно, могли бы быть более точнее со стратегией».
Напомним, Феттель стал вторым на втором этапе подряд и сократил отставание от своего партнера по команде Шарля Леклера до шести очков. Пилоты «Феррари» занимают третье и четвертое места в общем зачете.
19-й этап чемпионата мира – Гран-при США – пройдет с 1 по 3 ноября в Остине (Техас).
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