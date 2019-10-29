Квят также претендует на место в «Ред Булл» в следующем сезоне - Советский спорт
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29 октября 2019 12:02Формула-1Липкин Антон

Квят также претендует на место в «Ред Булл» в следующем сезоне

Российский пилот занимает 13-е место в общем зачете пилотов.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят также будет рассматриваться на место призового пилота «Ред Булл» в следующем сезоне. Об этом сообщил советник австрийской команды Хельмут Марко.

«Мы между делом уже подтвердили, что все три пилота (Албон, Гасли и Квят) останутся в наших командах, – приводит Motorsport.com слова Марко. – С Максом (Ферстаппеном) ситуация предельно ясна и так. Теперь нам некуда торопиться, чтобы определить кто в какой команде будет выступать».

На уточняющий вопрос о том, являются ли в таком случае все трое – Албон, Квят и Гасли – кандидатами на место в «Ред Булл» в 2020 году, Марко ответил утвердительно: «Да, все они».

Напомним, нынешний сезон в «Ред Булл» начинал француз Пьер Гасли, а в летнюю паузу на его место из «Торо Россо» подняли таиландца Александра Албона.

После 18 этапов Гасли остается на шестом месте в общем зачете с 77 очками. У Албона 74 очка и восьмая позиция, у Квята, который проводит весь сезон в «Торо Россо» – 34 очка и 13-е место.

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