Тото Вольфф: Пощечины от «Феррари» в квалификация помогают нам работать лучше «Мерседес» выиграл три последние гонки.

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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о соперничестве с «Феррари» в конце сезона.

«Что касается сырого темпа, сейчас у них самая быстрая машина, – приводит Motorsport.com слова Вольффа. – Но в воскресенье, похоже, им не удается собрать все воедино. И нам это нравится. Мы голодны для того, чтобы продолжать точно так же. Может быть, работать лучше нам помогают эти случайные пощечины в квалификациях».

Напомним, после трех побед «Феррари» подряд «Мерседес» выиграл три последние гонки и обеспечил себе победу в Кубке конструкторов.

На ближайшем этапе – Гран-при США – британец Льюис Хэмилтон может стать шестикратным чемпионом мира. Для этого ему нужно просто финишировать в первой десятке. Этап в Остине пройдет с 1 по 3 ноября.