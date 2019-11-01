Льюис Хэмилтон: Я еще не достиг своего пика - Советский спорт
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01 ноября 2019 09:07Формула-1Липкин Антон

Льюис Хэмилтон: Я еще не достиг своего пика

Британец может в воскресенье стать шестикратным чемпионом мира.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон перед Гран-при США, по итогам которого он может стать шестикратным чемпионом мира, высказался о своих достижениях.

«Никогда не думал, что выиграю пять чемпионских титулов, – приводит Crash.Net слова 34-летнего британца. – Так что уже сейчас я продолжаю добиваться того, о чем и не мечтал.

Мне повезло стать чемпионом пять раз. Если я выиграю в шестой раз, это будет что-то невероятное. А вообще я собираюсь гоняться и дальше – хочу побеждать каждый год. Но так будет не всегда.

Некоторые не могут стать чемпионом и один раз, так что мне нужно быть благодарным за то, что у меня есть. Не думаю, что я уже достиг своего пика, и это обнадеживает».

Напомним, за три гонки до конца сезона Хэмилтон опережает своего партнера по команде Валттери Боттаса в общем зачете на 74 очка. Таким образом, при условии победы финна британцу достаточно будет занять десятое место.

19-й этап чемпионата мира – Гран-при США – пройдет с 1 по 3 ноября на трассе в Остине (Техас).

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