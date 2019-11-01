Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при США, Квят – 11-й

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен финишировал на первой позиции по итогам первой практики Гран-при США.
Второе место занял Себастьян Феттель из «Феррари», а замкнул тройку лучших еще один представитель «Ред Булла» Александер Албон.
Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят расположился на 11-м месте. Его партнер по команде – Пьер Гасли занял четвертую строчку.
Формула-1. Гран-при США. Первая тренировка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.34,057
2. Себастьян Феттель («Феррари») – +0,169
3. Александер Албон («Ред Булл») – +0,259
4. Пьер Гасли («Торо Россо») – +0,951
5. Даниэль Риккардо («Рено») – +1,206
6. Ромен Грожан («Хаас») – +1,299
7. Шарль Леклер («Феррари») – +1,323
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +1,382
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – +1,529
10. Кевин Магнуссен («Хаас») – +1,602
11. Даниил Квят («Торо Россо») – +1,604
12. Карлос Сайнс («Макларен») – +1,666
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +1,797
14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +1,914
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +1,980
16. Нико Хюлькенберг («Рено») – +2,067
17. Валттери Боттас («Мерседес») – +2,102
18. Ландо Норрис («Макларен») – +2,206
19. Роберт Кубица («Уильямс») – +3,891
20. Николас Латифи («Уильямс») – +7,055