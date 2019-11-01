Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при США, Квят – 11-й Вторая тренировка стартует в 23.00 мск.

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен финишировал на первой позиции по итогам первой практики Гран-при США.

Второе место занял Себастьян Феттель из «Феррари», а замкнул тройку лучших еще один представитель «Ред Булла» Александер Албон.

Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят расположился на 11-м месте. Его партнер по команде – Пьер Гасли занял четвертую строчку.

Формула-1. Гран-при США. Первая тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.34,057

2. Себастьян Феттель («Феррари») – +0,169

3. Александер Албон («Ред Булл») – +0,259

4. Пьер Гасли («Торо Россо») – +0,951

5. Даниэль Риккардо («Рено») – +1,206

6. Ромен Грожан («Хаас») – +1,299

7. Шарль Леклер («Феррари») – +1,323

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +1,382

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – +1,529

10. Кевин Магнуссен («Хаас») – +1,602

11. Даниил Квят («Торо Россо») – +1,604

12. Карлос Сайнс («Макларен») – +1,666

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +1,797

14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +1,914

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +1,980

16. Нико Хюлькенберг («Рено») – +2,067

17. Валттери Боттас («Мерседес») – +2,102

18. Ландо Норрис («Макларен») – +2,206

19. Роберт Кубица («Уильямс») – +3,891

20. Николас Латифи («Уильямс») – +7,055