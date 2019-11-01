Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при США, Квят – 11-й - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 ноября 2019 21:13Формула-1Гичунцев Артур

Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при США, Квят – 11-й

Вторая тренировка стартует в 23.00 мск.

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен финишировал на первой позиции по итогам первой практики Гран-при США.

Второе место занял Себастьян Феттель из «Феррари», а замкнул тройку лучших еще один представитель «Ред Булла» Александер Албон.

Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят расположился на 11-м месте. Его партнер по команде – Пьер Гасли занял четвертую строчку.

Формула-1. Гран-при США. Первая тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.34,057
2. Себастьян Феттель («Феррари») – +0,169
3. Александер Албон («Ред Булл») – +0,259
4. Пьер Гасли («Торо Россо») – +0,951
5. Даниэль Риккардо («Рено») – +1,206
6. Ромен Грожан («Хаас») – +1,299
7. Шарль Леклер («Феррари») – +1,323
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +1,382
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – +1,529
10. Кевин Магнуссен («Хаас») – +1,602
11. Даниил Квят («Торо Россо») – +1,604
12. Карлос Сайнс («Макларен») – +1,666
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +1,797
14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +1,914
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +1,980
16. Нико Хюлькенберг («Рено») – +2,067
17. Валттери Боттас («Мерседес») – +2,102
18. Ландо Норрис («Макларен») – +2,206
19. Роберт Кубица («Уильямс») – +3,891
20. Николас Латифи («Уильямс») – +7,055

Сауль Альварес: Ковалев превосходит меня в опыте, а Головкин проиграл Деревянченко Напомним, что бой пройдет 2 ноября. 25.10.2019 21:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Сергей Ковалев: Меня не волнуют судьи, для меня важно то, что будут думать после боя болельщики Андрей Ивичук: Альварес – фаворит в противостоянии с Ковалевым Дмитрий Бивол: Вопрос только в том, сможет ли Ковалев выдержать все 12 раундов в хорошем темпе
Горе от ума Никиты Гусева. «Нью-Джерси» проиграл восьмой матч в сезоне И вновь без усаженного в запас героя Пхенчхана. 31.10.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий
Овечкин показал Мэттьюзу и Бэбкоку, кто в НХЛ король Гениальный матч выдал в Торонто Александр Овечкин. 30.10.2019 08:00 Хоккей Славин Виталий
Конор Макгрегор: Хабиб – трус! Он, наверное, улетел из страны, потому что я здесь (видео) Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор дал огненную пресс-конференцию в Москве. 24.10.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев: Жалею, что не удалось поговорить с Макгрегором Макгрегор заплатит 1000 евро за нападение на пожилого мужчину Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину
В бой идут старики. Мир и Нельсон вновь подерутся спустя восемь лет В субботу в Анкасвилле (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 231. В главном поединке шоу встретятся спортсмены, которым давно пора заканчивать. Рой Нельсон попробует взять реванш у Фрэнка Мира за поражение восьмилетней давности. 25.10.2019 12:06 ММА Ващенко Сергей
Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Российский десант в Сингапуре. Что ждать от российских бойцов на турнире UFC Fight Night 162 В субботу в UFC выступят российские бойцы: три мужика и девица-красавица. 25.10.2019 14:58 ММА Ващенко Сергей
Что за безумие на «Энфилде? «Арсенал» и «Ливерпуль» забили на двоих десять голов Почти полностью молодежные составы «Ливерпуля» и «Арсенала» кайфанули на «Энфилд Роуд», выдав беспрецедентно сумасшедшую голевую феерию, завершившуюся серией пенальти. В итоге в четвертьфинал Кубка лиги все-таки прошли «красные». 31.10.2019 00:45 Футбол Зибрак Артем
Трусова идет на новый рекорд, Медведева – на Теннелл. Анонс турниров уик-энда Сегодня в Канаде начинается второй этап Гран-при. В женском одиночном катании Россию будут представлять Александра Трусова и Евгения Медведева. 25.10.2019 09:50 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
21:13 Формула-1 Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при США, Квят – 11-й
21:13 Футбол Футболистка сборной Ямайки скончалась от ножевого ранения
21:04 ММА Дмитрий Губерниев: Жалею, что не удалось поговорить с Макгрегором
20:45 Фигурное катание Загорски и Гурейро возьмут паузу в карьере после этапа в Гренобле
20:29 Теннис Джокович переиграл Циципаса и вышел в полуфинал турнира в Париже
20:21 Фигурное катание Пападакис и Сизерон победили в ритм танце на этапе Гран-при во Франции, Загорски и Гурейро – пятые
20:15 Хоккей Гусев пропустит матч с «Филадельфией»
19:55 Хоккей Андрей Локтионов: Не ожидали, что «Динамо» будет играть так агрессивно
19:31 Хоккей Минское «Динамо» проиграло «Металлургу», потерпев десятое поражение кряду
19:25 ММА Макгрегор заплатит 1000 евро за нападение на пожилого мужчину
19:21 Фигурное катание Александр Самарин: Понимал, что ошибка на акселе будет мне дорого стоить
19:06 Футбол Источник: Гинер не принял отставку Гончаренко
19:05 Футбол Сергей Семак: Уверен, ЦСКА будет выкладываться на 150 процентов ради победы в Санкт-Петербурге
18:45 Фигурное катание Американец Чен выиграл короткую программу на этапе Гран-при во Франции, Самарин – 2-й
18:44 Футбол Борис Игнатьев: VAR необходим для нашего футбола
18:34 Футбол АПЛ объявила имена претендентов на приз игроку месяца
18:32 Футбол Анатолий Бышовец: Победы «Спартака» над «Локомотивом» и «Ростовом» не кажутся случайными
18:21 ММА Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину
18:14 Теннис Плишкова обыграла Халеп и стала последней полуфиналисткой Итогового турнира
18:06 Бокс Сергей Ковалев: Меня не волнуют судьи, для меня важно то, что будут думать после боя болельщики
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array