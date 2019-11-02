Хэмилтон стал победителем второй практики Гран-при США, Квят – 12-й

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», выиграл вторую тренировку Гран-при США.
Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, а замкнул тройку лучших представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен.
Отметим, что россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» завершил борьбу за 12-й позиции. Его напарник – Пьер Гасли занял 7-е место.
Формула-1. Гран-при США. Вторая тренировка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Шарль Леклер («Феррари»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Себастьян Феттель («Феррари»)
5. Валттери Боттас («Мерседес»)
6. Александер Албон («Ред Булл»)
7. Пьер Гасли («Торо Россо»)
8. Карлос Сайнс («Макларен»)
9 Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
11. Даниэль Риккардо («Рено»)
12. Даниил Квят («Торо Россо»)
13. Нико Хюлькенберг («Рено»)
14. Ландо Норрис («Макларен»)
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Ромен Грожан («Хаас»)
19. Джордж Расселл («Уильямс»)
20. Роберт Кубица («Уильямс»)
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Зелимхан Бакаев: Надеюсь, в следующих матчах Ларссон продолжит забивать После матча Кубка России «Спартак» – «Ростов» своими впечатлениями поделились Зелимхан Бакаев и Хорен Байрамян. 31.10.2019 23:00 Футбол Григорьевская Юлия Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Кравцов, равняйся на Бучневича! «Трактор» победил благодаря тройке Лисин-Малыхин-Авцин Виталий Кравцов сыграл в Челябинске, а СКА одержал вторую победу подряд, и снова по буллитам. 30.10.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав Сергей Шахрай: Похоже, Медведева прошла пик своей карьеры Наш обозреватель Сергей Шахрай – о провале Евгении Медведевой, прогрессе Александры Трусовой и гениальности Юдзуру Ханю. 26.10.2019 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 15-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 01.11.2019 12:00 Футбол «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Трусова идет на новый рекорд, Медведева – на Теннелл. Анонс турниров уик-энда Сегодня в Канаде начинается второй этап Гран-при. В женском одиночном катании Россию будут представлять Александра Трусова и Евгения Медведева. 25.10.2019 09:50 Фигурное катание Тигай Лев Горе от ума Никиты Гусева. «Нью-Джерси» проиграл восьмой матч в сезоне И вновь без усаженного в запас героя Пхенчхана. 31.10.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий