Даниил Квят: Есть пара поворотов, в которых я могу быть лучше Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят - о первой и второй свободной практике на Гран-при США.

- Это была нормальная пятница, когда мы выполнили нашу программу и сумели проехать необходимые нам круги. Есть пара поворотов, в которых я могу быть лучше, и тогда все будет хорошо, - цитирует Квята «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Торо Россо».

Напомним, что в пятницу в первой свободной практике Квят стал 11-м, во второй - 12-м.