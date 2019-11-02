Даниил Квят: Есть пара поворотов, в которых я могу быть лучше - Советский спорт
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02 ноября 2019 11:18Формула-1

Даниил Квят: Есть пара поворотов, в которых я могу быть лучше

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят - о первой и второй свободной практике на Гран-при США.

- Это была нормальная пятница, когда мы выполнили нашу программу и сумели проехать необходимые нам круги. Есть пара поворотов, в которых я могу быть лучше, и тогда все будет хорошо, - цитирует Квята «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Торо Россо».

Напомним, что в пятницу в первой свободной практике Квят стал 11-м, во второй - 12-м.

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