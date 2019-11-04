Даниил Квят – о своем штрафе: У меня нет слов, это глупо Пилот «Торо Россо» опустился на 12-е место на Гран-при США из-за штрафа.

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Пилот «Торо Россо» Даниил Квят высказался о своем штрафе, из-за которого он опустился с десятого на 12-е место в итоговом протоколе Гран-при США в Остине.

«Это просто невероятно, – приводит Motorsport.com слова 25-летнего российского пилота. – Я даже не знаю, что сказать. Судьи – это полные… Я даже не знаю. У меня нет слов. Это глупо. Очень глупо. Это просто неприемлемо. Правда».

Напомним, на последнем круге Квят опередил мексиканца Серхио Переса из «Рейсинг Пойнт» и финишировал десятым. Однако после финиша судьи усмотрели нарушения со стороны российского гонщика и добавили к его результату пять секунд.

Отметим, что неделю назад Квят также был наказан за обгон немца Нико Хюлькенберга на «Рено» на последнем круге.