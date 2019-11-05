Гран-при США может вернуться в Индианаполис В последний раз гонка Формулы-1 в Индианаполисе проходила в 2007 году.

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Новый владелец трассы в Индианаполисе Роджер Пенске рассматривает возможность проведения в городе этапа Формулы-1, сообщает RaceFans.

Знаменитый овал принимал гонки серии в 1950-1960 годах. В 2000-2007 годах Формула-1 возвращалась в Индианаполис, но часть трассы была проложена внутри овала.

Напомним, с 2012 года в календаре Формулы-1 вновь появился Гран-при США, но теперь гонки проходят на трассе Circuit of the Americas в Остине, где в минувшие выходные британец Льюис Хэмилтон оформил свой шестой чемпионский титул. При этом в планах владельцев серии включить в календарь еще один американский этап – Гран-при Майами.

Отметим, что компания Пенске также владеет серией «Индикар».