Mercedes и Honda не поддержали Ферстаппена

«Я уже обсудил все данные. Максимальная скорость Ferrari полностью отличалась от нескольких предыдущих гонок. Но я не знаю, было ли это связано с директивой ФИА или какими-то другими проблемами. Очевидно, мы не знаем, что делает Ferrari», - сказал Тото Вольфф, глава команды Mercedes.
«Если смотреть исключительно на скорость, разрыв с Ferrari был меньше, чем в предыдущих гонках. Это ясно. Но мы не знаем, исходит ли это только из двигателя или из шасси. Нам нужны данные после Бразилии и Абу-Даби. Только тогда мы узнаем больше», - говорит технический директор Honda Тоехару Танабэ.
Напомним, в Остине на фоне подозрений в огромном преимуществе силовой установки Ferrari, команда Red Bull запросила у ФИА разъяснения об измерениях расхода топлива.
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