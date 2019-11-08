Mercedes и Honda не поддержали Ферстаппена Представители Mercedes и Honda не согласны с Максом Ферстаппеном, который обвинил Ferrari в мошенничестве с новой силовой установкой.

«Я уже обсудил все данные. Максимальная скорость Ferrari полностью отличалась от нескольких предыдущих гонок. Но я не знаю, было ли это связано с директивой ФИА или какими-то другими проблемами. Очевидно, мы не знаем, что делает Ferrari», - сказал Тото Вольфф, глава команды Mercedes.

«Если смотреть исключительно на скорость, разрыв с Ferrari был меньше, чем в предыдущих гонках. Это ясно. Но мы не знаем, исходит ли это только из двигателя или из шасси. Нам нужны данные после Бразилии и Абу-Даби. Только тогда мы узнаем больше», - говорит технический директор Honda Тоехару Танабэ.

Напомним, в Остине на фоне подозрений в огромном преимуществе силовой установки Ferrari, команда Red Bull запросила у ФИА разъяснения об измерениях расхода топлива.