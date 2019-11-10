Корина Шумахер: Михаэль в хороших руках Супруга семикратного чемпиона мира впервые за долгое время дала интервью.

Почти шестилетнее молчание по поводу состояния здоровья своего супруга Корина Шумахер прервала, общаясь с корреспондентом британского журнала She.

«Поймите, что я и все члены семьи лишь выполняем просьбы Михаэля, а потому не можем подробно рассказывать о таких конфиденциальных вещах, как состояние его здоровья. Я могу лишь заверить вас, что он находится в хороших руках, и получает наилучшее лечение. Мы делаем все возможное, чтобы помочь ему».

Семикратный чемпион мира в автогонках Формула-1 Михаэль Шумахер получил серьезные травмы головы, катаясь на лыжах 29 декабря 2013 года неподалеку от городка Мерибель во Франции. С тех пор самых пор немецкий гонщик не появлялся на публике. Члены семьи Шумахера держали все подробности о его здоровье в строжайшем секрете.