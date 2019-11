Квят подтвердил, что продолжит выступать за «Торо Россо»

«Приятно быть подтвержденным командой на 2020 год. Я действительно счастлив, потому что чувствую себя со всеми здесь очень комфортно. Я знаю команду, а они знают меня очень хорошо, поэтому легко понять потребности каждого.

Мы добились больших успехов в этом году, поэтому надеюсь вновь провести сильный сезон. Я благодарен за возможность продолжить выступление в «Формуле-1», - написал Квят в своем Twitter.

Напомним, что в сентябре о том, что Квят останется в «Торо Россо» сообщил советник компании Red Bull по автоспорту Хельмут Марко.

Квят вернулся в «Торо Россо» спустя год, который провел в качестве пилота по развитию «Феррари». До этого он выступал за итальянскую команду в 2014, а также в 2016-2017 годах. Сезон-2015 и первые четыре гонки следующего чемпионата Квят был гонщиком «Ред Булл».

It's great to be confirmed with the team for 2020. I'm really happy because I feel very comfortable with everyone here, I know the team and they know me very well, so it’s easy to understand everyone’s needs. 1/2 pic.twitter.com/X6xs5maVnP

We've achieved great things together, ~* our podium this year in 🇩🇪, so I hope to deliver a very strong season again for this team next year. I'm grateful for the opportunity to continue in #F1 and I will give it my all to show the best possible performances next year. 2/2 pic.twitter.com/h2wMnWA5nj