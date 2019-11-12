Квят подтвердил, что продолжит выступать за «Торо Россо»

«Приятно быть подтвержденным командой на 2020 год. Я действительно счастлив, потому что чувствую себя со всеми здесь очень комфортно. Я знаю команду, а они знают меня очень хорошо, поэтому легко понять потребности каждого.
Мы добились больших успехов в этом году, поэтому надеюсь вновь провести сильный сезон. Я благодарен за возможность продолжить выступление в «Формуле-1», - написал Квят в своем Twitter.
Напомним, что в сентябре о том, что Квят останется в «Торо Россо» сообщил советник компании Red Bull по автоспорту Хельмут Марко.
Квят вернулся в «Торо Россо» спустя год, который провел в качестве пилота по развитию «Феррари». До этого он выступал за итальянскую команду в 2014, а также в 2016-2017 годах. Сезон-2015 и первые четыре гонки следующего чемпионата Квят был гонщиком «Ред Булл».
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай Сергей Матвеев: Понимали, что для Фернандеша матч против «Локо» будет особенным После выездной ничьей (1:1) с «Локомотивом» с журналистами пообщался номинальный главный тренер «Краснодара». 10.11.2019 23:10 Футбол Мощенко Захар Щербакова – в финале Гран-при. Туктамышеву не пустили судьи На турнире в Китае Анна Щербакова одержала уверенную победу и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева в борьбе за серебро уступила японке Сатоко Мияхаре. 09.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Шахрай: Впечатление, что арбитры начали охоту на российских фигуристок Наш обозреватель – о короткой программе на этапе Гран-при в Китае. 08.11.2019 19:45 Фигурное катание Волохов Юрий На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан На льду побеждает… близнец Кокорина. Кацалапов и Синицина выиграли этап Гран-при В Китае на турнире серии Гран-при первое золото досталось российскому танцевальному дуэту – Виктории Синициной и Никите Кацалапову. 09.11.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев