Квят подтвердил, что продолжит выступать за «Торо Россо» - Советский спорт
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12 ноября 2019 14:07Формула-1

Квят подтвердил, что продолжит выступать за «Торо Россо»

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят подтвердил, что в сезоне 2020 года продолжит выступать за «Торо Россо».

«Приятно быть подтвержденным командой на 2020 год. Я действительно счастлив, потому что чувствую себя со всеми здесь очень комфортно. Я знаю команду, а они знают меня очень хорошо, поэтому легко понять потребности каждого.

Мы добились больших успехов в этом году, поэтому надеюсь вновь провести сильный сезон. Я благодарен за возможность продолжить выступление в «Формуле-1», - написал Квят в своем Twitter.

Напомним, что в сентябре о том, что Квят останется в «Торо Россо» сообщил советник компании Red Bull по автоспорту Хельмут Марко.

Квят вернулся в «Торо Россо» спустя год, который провел в качестве пилота по развитию «Феррари». До этого он выступал за итальянскую команду в 2014, а также в 2016-2017 годах. Сезон-2015 и первые четыре гонки следующего чемпионата Квят был гонщиком «Ред Булл».

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