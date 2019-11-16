Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бразилии Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 7,508 секунды.

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Второе время показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель (+0,123). Тройку лучших замкнул британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» (+0,191).

Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 16-е место.

Формула-1

Гран-при Бразилии

Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.07,508

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,123

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,191

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,220

5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,366

6. Александер Албон («Ред Булл») — +0,427

7. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,329

8. Ромен Грожан («Хаас») — +1,346

9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,476

10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,529

Не прошли в третий сегмент:

11. Ландо Норрис («Макларен») — 1.08,868

12. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.08,903

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.08,919

14. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.08,921

15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.09,035

Не прошли во второй сегмент:

16. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.09,320

17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.09,536

18. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.10,126

19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.10,614

20. Карлос Сайнс («Макларен») — без времени