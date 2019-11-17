Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Квят занял 10-ю позицию

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен финишировал на первой строчке в рамках Гран-при Бразилии.
Второе место занял представитель «Торо Россо» Пьер Гасли. Замкнул тройку лучших Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
Отметим, что российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят занял 10-ю позицию.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 71 круг
2. Пьер Гасли («Торо Россо») +6.077
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.139
4. Карлос Сайнс («Макларен») +8.896
5. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +9.452
6. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +10.201
7. Даниэль Риккардо («Рено») +10.541
8. Ландо Норрис («Макларен») +11.204
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +11.529
10. Даниил Квят («Торо Россо») +11.931
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +12.732
12. Джордж Расселл («Уильямс») +13.599
13. Ромен Грожан («Хаас») +14.247
14. Александер Албон («Ред Булл») +14.927
15. Нико Хюлькенберг («Рено») +18.059
16. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг
17. Себастьян Феттель («Феррари») – не финишировал
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – не финишировал
19. Шарль Леклер («Феррари») – не финишировал
20. Валттери Боттас («Мерседес») – не финишировал.