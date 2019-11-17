Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Квят занял 10-ю позицию Заключительный этап состоится с 29 ноября по 1 декабря и пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

Новости СМИ2 Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен финишировал на первой строчке в рамках Гран-при Бразилии. Второе место занял представитель «Торо Россо» Пьер Гасли. Замкнул тройку лучших Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Отметим, что российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят занял 10-ю позицию. Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 71 круг 2. Пьер Гасли («Торо Россо») +6.077 3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.139 4. Карлос Сайнс («Макларен») +8.896 5. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +9.452 6. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +10.201 7. Даниэль Риккардо («Рено») +10.541 8. Ландо Норрис («Макларен») +11.204 9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +11.529 10. Даниил Квят («Торо Россо») +11.931 11. Кевин Магнуссен («Хаас») +12.732 12. Джордж Расселл («Уильямс») +13.599 13. Ромен Грожан («Хаас») +14.247 14. Александер Албон («Ред Булл») +14.927 15. Нико Хюлькенберг («Рено») +18.059 16. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг 17. Себастьян Феттель («Феррари») – не финишировал 18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – не финишировал 19. Шарль Леклер («Феррари») – не финишировал 20. Валттери Боттас («Мерседес») – не финишировал.