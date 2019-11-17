Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Квят занял 10-ю позицию - Советский спорт
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17 ноября 2019 22:19Формула-1Гичунцев Артур

Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии, Квят занял 10-ю позицию

Заключительный этап состоится с 29 ноября по 1 декабря и пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен финишировал на первой строчке в рамках Гран-при Бразилии.

Второе место занял представитель «Торо Россо» Пьер Гасли. Замкнул тройку лучших Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

Отметим, что российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят занял 10-ю позицию.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 71 круг

2. Пьер Гасли («Торо Россо») +6.077

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +6.139

4. Карлос Сайнс («Макларен») +8.896

5. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +9.452

6. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +10.201

7. Даниэль Риккардо («Рено») +10.541

8. Ландо Норрис («Макларен») +11.204

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +11.529

10. Даниил Квят («Торо Россо») +11.931

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +12.732

12. Джордж Расселл («Уильямс») +13.599

13. Ромен Грожан («Хаас») +14.247

14. Александер Албон («Ред Булл») +14.927

15. Нико Хюлькенберг («Рено») +18.059

16. Роберт Кубица («Уильямс») +1 круг

17. Себастьян Феттель («Феррари») – не финишировал

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – не финишировал

19. Шарль Леклер («Феррари») – не финишировал

20. Валттери Боттас («Мерседес») – не финишировал.

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