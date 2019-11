Леклер поздравил Гасли с подиумом на Гран-при Бразилии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер после 20-го этапа чемпионата мира Гран-при Бразилии на трассе в Сан-Паулу поздравил Пьера Гасли из «Торо Россо» с первым подиумом в карьере.

23-летний Гасли финишировал вторым, тогда как сам Леклер не смог закончить гонку, столкнувшись со своим партнером по команде Себастьяном Феттелем.

«Случилось то, что случилось. Я не буду комментировать столкновение, но очень рад за тебя, мой друг. Ты это заслужил. Первый подиум – это всегда особенное событие. И мы оба мечтали об этом с тех времен, когда гонялись вместе в картинге. Ты лучший. Наслаждайся этим моментом», – написал 22-летний монегаск в твиттере.

Whatever happened, happened. I won't comment the crash, but very happy for you my friend. You deserve all of this, the 1st podium is always special and we both dreamt of that moment since racing in karting together, you're the best, enjoy today @PierreGASLY

📸: @KymIllman pic.twitter.com/xP5ptPtgmG