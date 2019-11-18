Франц Тост: Если бы не машина безопасности, Квят смог бы финишировать выше Российский пилот «Торо Россо» стал десятым на Гран-при Бразилии.

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост оценил выступление пилота команды Даниила Квята на 20-м этапе сезона – Гран-при Бразилии в Сан-Паулу.

Напомним, впервые за три гонки 25-летний российский гонщик финишировал в очках, заняв десятое место. При этом его партнер по команде – Пьер Гасли – поднялся на подиум, став вторым.

«У Даниила была гораздо более сложная гонка (чем у Гасли), но он смог набрать одно очко, – приводит слова Тоста официальный сайт итальянской команды. – Ему пришлось непросто на шинах Medium: потребовалось много времени, чтобы привести их в рабочий режим. Причем с тем же самым столкнулись и наши соперники.

На мягких шинах все получилось намного лучше. И если бы не машина безопасности, он смог бы финишировать выше. Но мы довольны и тем, что он набрал одно очко, которое позволило команде закрепиться на шестом месте в Кубке конструкторов».

Напомним, за одну гонку до конца сезона Квят занимает 14-е место с 35 очками. В свою очередь «Торо Россо» идет шестым в Кубке конструкторов, отставая на восемь очков от «Рено».

Заключительный 21-й этап чемпионата мира – Гран-при Абу-Даби – пройдет с 29 ноября по 1 декабря на трассе «Яс-Марина».