Даниил Квят: Мы набрали много очков – это отличное достижение для «Торо Россо» Квят финишировал на Гран-при Бразилии десятым, Гасли стал вторым.

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Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги 20-го этапа сезона Гран-при Бразилии на трассе в Сан-Паулу.

25-летний российский гонщик финишировал десятым и впервые за три гонки попал в очковую зону.

«Стартуя 16-м, я понимал, что просто не будет, – приводит слова Квята официальный сайт команды. – Особо много не скажешь, гонка получилась трудной до самого рестарта на последнем круге, когда я смог обогнать три машины и набрать хотя бы одно очко.

Это второй подиум для «Торо Россо» в этом году. И мы единственная команда из средней группы, которой это удалось. Так что мы можем быть по-настоящему довольны. Мы набрали много очков и вернулись на шестое место в Кубке конструкторов. Такой результат – отличное достижение для команды».

Напомним, партнер Квят Пьер Гасли занял второе место. Ранее в нынешнем сезоне российский гонщик стал третьим на Гран-при Германии.

За одну гонку до конца сезона Квят занимает 14-е место с 35 очками. «Торо Россо» стал шестым в Кубке конструкторов, отставая на восемь очков от «Рено».

Заключительный 21-й этап чемпионата мира – Гран-при Абу-Даби – пройдет с 29 ноября по 1 декабря на трассе «Яс-Марина».