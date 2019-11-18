Даниил Квят: Мы набрали много очков – это отличное достижение для «Торо Россо»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги 20-го этапа сезона Гран-при Бразилии на трассе в Сан-Паулу.
25-летний российский гонщик финишировал десятым и впервые за три гонки попал в очковую зону.
«Стартуя 16-м, я понимал, что просто не будет, – приводит слова Квята официальный сайт команды. – Особо много не скажешь, гонка получилась трудной до самого рестарта на последнем круге, когда я смог обогнать три машины и набрать хотя бы одно очко.
Это второй подиум для «Торо Россо» в этом году. И мы единственная команда из средней группы, которой это удалось. Так что мы можем быть по-настоящему довольны. Мы набрали много очков и вернулись на шестое место в Кубке конструкторов. Такой результат – отличное достижение для команды».
Напомним, партнер Квят Пьер Гасли занял второе место. Ранее в нынешнем сезоне российский гонщик стал третьим на Гран-при Германии.
За одну гонку до конца сезона Квят занимает 14-е место с 35 очками. «Торо Россо» стал шестым в Кубке конструкторов, отставая на восемь очков от «Рено».
Заключительный 21-й этап чемпионата мира – Гран-при Абу-Даби – пройдет с 29 ноября по 1 декабря на трассе «Яс-Марина».