ФИА проследит за расходом топлива В 2020 году на болидах Формулы-1 появится дополнительный топливный сенсор.

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О техническом нововведении говорится в новой технической директиве, выпущенной Международной Федерацией Автоспорта, сообщает сайт Autosport.com.

Это уже не первое требование FIA, регламентирующее правила, по которым предстоит работать двигателям в будущем сезоне: ранее уже было опубликовано две «двигательные» директивы.

После Гран-при Бразилии FIA изучала топливные системы трех болидов. Считается, что официальные лица сравнивали машины «Феррари», клиентской команды итальянского концерна «Альфа Ромео» и другого производителя.

Возможно, причину столь пристального внимания следует искать в обвинениях со стороны конкурентов «Скудерии». По их мнению, силовая установка «Феррари» незаконна (напомним, на сегодняшний момент все машины оснащены одним сенсором расхода топлива; скорость потока не должна превышать 100 килограмм в час, а любые устройства, манипулирующие расходом топлива, запрещены).

Однако руководитель команды Маттиа Бинотто еще в Бразилии отверг все обвинения и заявил, что в работе двигателей не произошло никаких изменений после публикации технических директив.